В Хабаровском крае задержали водителя с поддельными правами

В Кировском районе Хабаровска экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции остановил автомобиль для проверки. Водитель предъявил удостоверение, которое вызвало подозрения у инспекторов из-за признаков подделки, сообщает полиция Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На место оперативно вызвали следственно оперативную группу. Проведённая экспертиза показала, что бланк водительского удостоверения был отпечатан на цветном принтере, а не изготовлен официальным способом. Кроме того, личные данные в документе (фамилия, имя, отчество) не совпадали с реальными сведениями о водителе.
Задержанный оказался 44 летним жителем Кировского района, начальником отдела коммерческой фирмы. Он сообщил, что приобрёл поддельное удостоверение через интернет: получил его в почтовом ящике после заказа у неизвестных лиц.
Ранее этот гражданин был лишён водительских прав на 18 месяцев — причиной стал отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. По факту использования поддельного документа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка документов»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.
