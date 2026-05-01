Новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения

У первого пациента с меланомой фиксируются небольшие сдвиги в анализах. Ранее ему ввели онковакцину против меланомы. Однако основные иммунологические результаты еще впереди. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — пояснил микробиолог.
Гинцбург также уточнил, что пациенту предстоит получить еще примерно 10 доз вакцины. Поэтому главные иммунологические показатели появятся позже.
Как пояснил Гинцбург, в настоящее время пациент проживает дома в Курской области, а его состояние контролирует местный онкодиспансер. Очередную дозу вакцины, согласно плану, введут в промежутке между майскими праздниками.
Напомним, что недавно 60-летний мужчина получил вакцину от рака кожи, который у него обнаружили еще в 2021 году.