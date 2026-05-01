Придут на карту. Кому повысят пенсии в мае 2026 года

Последний весенний месяц традиционно приносит перерасчёт выплат пенсий для нескольких категорий пенсионеров в Красноярском крае. В этом году изменения коснутся как федеральных, так и профессиональных доплат. Об этом krsk.aif.ru подробно рассказали в Отделении СФР по Красноярскому краю.
80-летние и инвалиды I группы.
Граждане, которым в апреле исполнилось 80 лет, с 1 мая 2026 начнут получать фиксированную часть страховой пенсии по старости в двойном размере.
Аналогичное удвоение положено тем, кому в апреле установили I группу инвалидности. Никаких заявлений подавать не нужно — Социальный фонд в Красноярском крае делает перерасчёт автоматически. Одновременно для 80-летних добавляется компенсационная надбавка на уход.
«Северный» и сельский стаж.
Тем, кто долго трудился в районах Крайнего Севера или в сельском хозяйстве, в мае корректируют соответствующие надбавки. Повышение зависит от количества отработанных лет и состава семьи. Перерасчёт делается на основе данных, уже имеющихся у Соцфонда.
Лётчики гражданской авиации.
Бывшим членам лётных экипажей пересчитывают ежемесячную доплату. Чтобы её получать, мужчинам нужно иметь выслугу не менее 25 лет, женщинам — не менее 20. При увольнении по состоянию здоровья требования к стажу снижаются на пять лет. Итоговая сумма индивидуальна: она зависит от среднего заработка и продолжительности службы.
Шахтёры и строители шахт.
Работникам угольной промышленности, занятым на подземных и открытых горных работах полный рабочий день, доплата полагается при стаже не менее 25 лет. То же правило действует для тех, кто строил шахты. Как и у лётчиков, величину надбавки рассчитывают персонально.
Ветераны ко Дню Победы.
К 9 Мая 2026 участники и инвалиды Великой Отечественной войны традиционно получают единовременную федеральную выплату. Во многих регионах к ней добавляются собственные праздничные суммы, которые могут различаться по размеру и условиям начисления.
Все перечисленные повышения проходят в плановом порядке. Если пенсионер относится к одной из названных групп, пересчитанные суммы придут уже в ближайшую выплатную дату — следить за начислениями можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении Соцфонда.