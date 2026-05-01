Придут на карту. Кому повысят пенсии в мае 2026 года

Бывшим членам лётных экипажей пересчитывают ежемесячную доплату. Чтобы её получать, мужчинам нужно иметь выслугу не менее 25 лет, женщинам — не менее 20. При увольнении по состоянию здоровья требования к стажу снижаются на пять лет. Итоговая сумма индивидуальна: она зависит от среднего заработка и продолжительности службы.