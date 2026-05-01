В России предложили бесплатно предоставлять россиянам землю: что известно

Партия ЛДПР внесла на отзыв в правительство РФ законопроект, предлагающий бесплатно выдавать гражданам России земельные участки под жилищное строительство или личное хозяйство с возможностью оформить их в собственность. Текст документа есть у ТАСС.
«ЛДПР предлагает с 2028 года давать каждому россиянину бесплатный участок — до 0,5 га на 5 лет, а через 4,5 года — оформить его в собственность», — пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий.
Согласно документу, заявление на участок вправе подать любой совершеннолетний гражданин, в том числе семьи.
Согласно инициативе, вводятся сроки ограничений: на распоряжение землей в пользу родственников — 10 лет, в пользу других лиц — 25 лет. Сделки с иностранцами и компаниями с долей иностранного участия запрещаются.
