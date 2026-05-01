В Хабаровске урезали речные маршруты из-за обмеления Амура

В Хабаровске с 1 мая 2026 года изменена схема движения пригородных речных маршрутов из-за низкого уровня воды в реке Амур, — сообщает мэрия города.
По данным администрации, маршрут «Речной вокзал — Дубки» временно сокращён до остановки «Садовая-2». На линии «Речной вокзал — 10 км» закрыты остановочные пункты «6-й км» и «7-й км» — подход судов к берегу признан небезопасным.
В мэрии уточнили, что изменения введены в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и связаны с текущими гидрологическими условиями.