В Хабаровске урезали речные маршруты из-за обмеления Амура

Часть остановок временно закрыли, рейсы сократили до безопасных участков.

В Хабаровске с 1 мая 2026 года изменена схема движения пригородных речных маршрутов из-за низкого уровня воды в реке Амур, — сообщает мэрия города.

По данным администрации, маршрут «Речной вокзал — Дубки» временно сокращён до остановки «Садовая-2». На линии «Речной вокзал — 10 км» закрыты остановочные пункты «6-й км» и «7-й км» — подход судов к берегу признан небезопасным.

В мэрии уточнили, что изменения введены в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и связаны с текущими гидрологическими условиями.