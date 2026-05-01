Россиянам назвали топ-3 популярных схем у мошенников

Россиянам рассказали о наиболее популярных схемах обмана. Главные уловки телефонных мошенников — «безопасный счет», инвестиции и фальш-продажи. Об этом напомнил депутат. ГД Антон Немкин. Мошенники также применяют социальную инженерию, имитируют звонки из банков и полиции, а также используют технологии ИИ.
«Главная ставка делается на давление, срочность и имитацию официальных источников — банков, правоохранительных органов, госуслуг. В результате жертва сама передает деньги или доступ к своим счетам», — пояснил Немкин.
По словам парламентария, главная сложность в том, что схемы обмана постоянно усложняются: они включают множество этапов и тщательно проработаны с точки зрения психологии.
Злоумышленники задействуют слитые базы данных, подменные телефонные номера, методы социальной инженерии, а также ИИ — для подделки голосов и документов.
