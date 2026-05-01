Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состав дежурных сил по охране госграницы РФ пополнили

Лазерное оружие и дроны-перехватчики включили в силы охраны границы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ включило дроны-перехватчики и лазерное оружие в состав дежурных сил по охране воздушной границы России. Об этом говорится в постановлении.

В документе уточняется, что в состав дежурных сил по ПВО включаются специальные радиотехнические комплексы и системы автоматизации. Их задача — вести радиолокационную разведку в отношении воздушно-космического противника и в границах радиолокационного поля передавать информацию об аэрокосмической обстановке управлениям Воздушно-космических сил, а также других видов и родов войск ВС РФ.

Согласно постановлению, в дежурные силы ПВО вошли зенитные комплексы различных типов, авиация, корабли, средства РЭБ, а также спецвооружение (дроны-перехватчики, радиочастотное и лазерное оружие против БПЛА, унифицированные пусковые установки), способные противодействовать воздушно-космическому нападению, и органы управления ими.

МИД РФ напомнил, что Москва решительно ответит на попытки ЕС и НАТО ввести блокаду Калининграда.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше