Состав дежурных сил по охране госграницы РФ пополнили

Правительство РФ включило дроны-перехватчики и лазерное оружие в состав дежурных сил по охране воздушной границы России. Об этом говорится в постановлении.
В документе уточняется, что в состав дежурных сил по ПВО включаются специальные радиотехнические комплексы и системы автоматизации. Их задача — вести радиолокационную разведку в отношении воздушно-космического противника и в границах радиолокационного поля передавать информацию об аэрокосмической обстановке управлениям Воздушно-космических сил, а также других видов и родов войск ВС РФ.
Согласно постановлению, в дежурные силы ПВО вошли зенитные комплексы различных типов, авиация, корабли, средства РЭБ, а также спецвооружение (дроны-перехватчики, радиочастотное и лазерное оружие против БПЛА, унифицированные пусковые установки), способные противодействовать воздушно-космическому нападению, и органы управления ими.