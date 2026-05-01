Обрядовый фестиваль коренных народов «Ненгне» пройдет завтра в Сикачи-Аляне (6+)

Мероприятие посвящено освобождению реки Амур ото льда и Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации, который впервые отметили накануне. Пройдет праздник в Культурно-досуговом центре с 12:00 до 17:00. «Учреждение праздника — большой подарок со стороны президента. 30 апреля был принят закон “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации”. Для нас вскрытие Амура ото льда — это период, когда заканчивается период голода. Люди выходят на воду и просят реку о рыбе, хорошей погоде и урожае», — рассказала президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Любовь Одзял в эфире программы «Утро с Губернией».