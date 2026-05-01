Дмитрий Демешин и Галина Кононенко обсудили будущее соцпартнёрства в Хабаровском крае

Накануне Праздника Весны и Труда губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с председателем Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галиной Кононенко.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Праздника Весны и Труда губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с председателем Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галиной Кононенко. Встреча была посвящена ключевым аспектам социального партнёрства и защиты прав трудящихся, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Открывая переговоры, глава региона подчеркнул, что Первомай символизирует уважение к человеку труда — тому, кто создаёт экономическую основу и социальное благополучие края. Губернатор отметил, что краевое правительство уделяет внимание улучшению условий труда, обеспечению достойной оплаты и социальной защищённости работников, а профсоюзы выступают надёжными партнёрами в этой работе.

Дмитрий Демешин предложил разработать системную модель взаимодействия с профсоюзами и рассмотреть возможность издания специального распоряжения по развитию социального партнёрства. По его словам, такой подход позволит выстроить полноценное партнёрство, где голос профсоюзов будет учитываться на всех стадиях принятия решений, а не ограничиваться разовыми консультациями.

Председатель объединения профсоюзов Галина Кононенко озвучила позицию профсоюзной стороны и внесла ряд предложений по обозначенным темам. В завершение встречи губернатор поблагодарил собеседницу за конструктивный диалог и подчеркнул, что совместные усилия сторон будут способствовать социально экономическому развитию региона.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru