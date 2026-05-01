В Хабаровске утвердили программу празднования Дня Победы

В Хабаровске подготовили программу мероприятий к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает мэрия города.
Основные события пройдут 9 мая. В 10:00 на площади имени Ленина начнётся военный парад. В 11:20 от площади Ленина по улицам Муравьёва-Амурского и Тургенева до площади Славы проследует колонна участников акции «Бессмертный полк».
С 12:30 до 13:00 на площади Славы состоится церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». С 13:00 до 14:30 в Городском дворце культуры пройдёт приём ветеранов, который проведёт губернатор Хабаровского края.
Далее праздничные мероприятия продолжатся концертными программами: в 15:00 — в парке «Динамо», в 18:00 — на Комсомольской площади. В 19:00 на площади Славы запланирована акция «Дальневосточный вальс». Завершится день артиллерийским салютом на набережной стадиона имени Ленина с 22:00 до 22:15.
Отдельные мероприятия пройдут и в преддверии даты. 8 мая запланированы митинг и программа «Письма с фронта», а также концерт в посёлке Берёзовка. 13 мая на площади Славы состоится награждение победителей городского патриотического смотра, а 14 мая — фестиваль кадетских групп «Кадетский вальс».