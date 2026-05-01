Дмитрий Демешин отправился в рабочую поездку в Вяземский район

Первым делом губернатор края осмотрел школу в селе Дормидонтовка. В сентябре 2025 года здесь завершился капитальный ремонт по национальному проекту «Молодежь и дети». «Обновили кровлю, окна, полы, инженерные сети, фасад, спортивный зал, столовую — фактически теперь это новое здание. Направили на это более 102 млн рублей из федерального бюджета. Плюс 11 млн по программе модернизации школьных систем образования — на мебель, интерактивные панели, оснащение пищеблока. И еще 11,5 млн — по моему решению — пошли на благоустройство территории: заасфальтировали двор, сделали водоотведение, установили бордюры», — рассказал глава региона. Также Дмитрий Демешин проинспектировал состояние социальных объектов муниципалитета. В их числе — аварийный детский сад села Отрадное, требующий текущего ремонта, и детский сад № 3 города Вяземский, где недавно уже провели полную реновацию. «Мы заехали посмотреть, как благоустроили учреждение, и увидели прекрасно обновленные территории, новое оборудование. Но самое главное — счастливые глаза детей!» — подчеркнул губернатор.