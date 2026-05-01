Климатолог Верховец ответил, каким будет лето 2026

Лето 2026 года в России обещает быть полным контрастов: одним регионам предстоит пережить аномальную жару, другим — проливные дожди, а третьим — засуху. Об этом говорится в долгосрочном вероятностном прогнозе, опубликованном Гидрометцентром России.
Krsk.aif.ru разбирался, к каким сюрпризам погоды готовиться жителям разных частей страны в июне, июле и августе 2026 года.
Лето контрастов.
Климатолог, проректор СФУ по перспективным проектам, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Верховец рассказал, что летом 2026 года россиян ждут и засухи, и ливни.
«Частота их будет увеличиваться. Самое опасное, что принесёт весна и начало лета — половодье из-за внезапно вскрывшихся рек, особенно в Южной Сибири. Резкое потепление спровоцирует бурное таянье снега. Значит, ледоход будет бурным, с ледовыми заторами, а это чревато затоплением прибрежных посёлков и территорий», — рассказал ученый.
Также сейчас в соцсетях активно распространяется теория, что из-за глобального потепления все месяца сдвинулись вперед на один. Ее сторонники находят подтверждение в холодной весне. То, что раньше ожидаемо происходило в марте, теперь может наступать примерно к апрелю. Например, в Сибири до середины второго месяца весны наблюдался устойчивый минус, а центральную часть России 28 числа и вовсе завалило снегом.
Однако Сергей Верховец считает эту теорию сомнительной, поскольку раньше майских праздников устойчивое тепло не приходило и до этого, а мягкие зимы и теплые вёсны были только в 2024 и 2025 году.
«Это сомнительно с точки зрения метеорологии. Есть наблюдаемый сотнями лет солнечный цикл, составляющий в среднем 11 лет. Это значит, что каждые 10−12 лет погодные явления будут повторяться. За один солнечный цикл будет как потепление, так и похолодание», — заключает эксперт.
Прогноз погоды на июнь 2026 года.
Синоптики предполагают, что выше нормы средняя месячная температура будет в восточных регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе, на северо-западе Красноярского края.
Теплее обычного будет в таких городах, как:
Архангельск (восток Северо-Западного ФО) — климатическая норма в июне: +12,6 °C.
Пермь (восток Приволжского ФО) — норма: +16,2 °C.
Норильск (северо-запад Красноярского края) — норма: +8,5 °C.
Екатеринбург (Уральский федеральный округ) — норма: +16,9 °C.
Обильные осадки ожидаются на севере Урала и Северо-Западного федерального округа, на Таймыре, а также в прибрежных районах Дальнего Востока — Приморье, южной части Хабаровского края и на Сахалине.
А вот серьезный дефицит дождей прогнозируется на обширной территории: на юго-западе Центральной России, на западе Южного федерального округа, в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), а также в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях. Кроме того, засушливая погода вероятна на юге и юго-востоке Сибири, в Магаданской области, на северо-востоке Якутии, юге Чукотки и на Камчатке.
При этом в Приморском крае и на Сахалине июнь будет прохладнее, чем в 2025 году.
Прогноз погоды на июль 2026 года.
В середине лета температуры выше климатической нормы ожидаются на востоке Северо-Западного, Центрального и Южного округов. Жарче обычного будет в Поволжье, на большей части Урала и на севере Красноярского края — на Таймыре.
Теплее обычного будет в таких городах и территориях, как:
Архангельск (восток Северо-Западного ФО) — климатическая норма в июле: +16,5 °C.
Воронеж (восток Центрального ФО) — норма: +21,1 °C.
Астрахань (восток Южного ФО) — норма: +26,1 °C.
Казань (Приволжский ФО) — норма: +20,5 °C.
Екатеринбург (Уральский федеральный округ) — норма: +18,9 °C.
Таймыр (север Красноярского края) — норма: +1,6 °C.
Дожди, превышающие многолетние показатели, синоптики прогнозируют на севере Сибири и в северных районах Якутии.
Дефицит дождей наиболее вероятен в большинстве северных районов Северо-Западного федерального округа, на востоке Южного федерального округа, в Забайкалье, на западе Амурской области, на юго-востоке Якутии и в северных районах Хабаровского края.
Если сравнивать с июлем прошлого года, то середина этого лета окажется более жаркой на востоке Северо-Западного округа и западе Урала. Осадков выпадет меньше в восточной части Забайкалья, на западе Амурской области, юго-востоке Якутии и на большей территории Хабаровского края, а вот на севере Якутии дождей, наоборот, прибавится.
Прогноз погоды на август 2026 года.
В последний месяц лета средняя температура выше нормы наиболее вероятна на Алтае, в Республике Тыва, на большей части Якутии, на севере Хабаровского края и на западе Магаданской области.
Теплее обычного будет в таких городах, как:
Горно-Алтайск (Республика Алтай) — климатическая норма в августе: +18 °C.
Кызыл (Республика Тыва) — норма: +21,1 °C.
Якутск (Республика Саха) — норма: +15,6 °C.
Охотск (север Хабаровского края) — норма: +13,7 °C.
Сусуман (запад Магаданской области) — норма: +10,8 °C.
Частые дожди и избыток осадков вероятны на северо-востоке Северо-Западного округа, на Северном Кавказе и юге Поволжья, в Амурской области, местах Хабаровского края, на юге Магаданской области, Камчатке и Сахалине.
Засушливая погода установится в Архангельской области, на северо-востоке Красноярского края, а также в западных и центральных районах Якутии.
По сравнению с августом 2025 года, финал этого лета выдастся более прохладным на востоке Северо-Западного округа и на севере Урала.
