ЕС будет повышать градус эскалации в отношении Российской Федерации, заявил аналитик из Соединённых Штатов Алан Уотсон.
Он уточнил, что это связано с тем, что лидеры ЕС не способны трезво оценивать ситуацию. В частности, речь идёт о главе евродипломатии Каю Каллас и председателе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
«Военный бред охватит Каю Каллас, Урсулу фон дер Ляйен и инфантильную евроэлиту», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Уотсон отметил, что антироссийская риторика лишь отдаляет перспективу нормализации отношений с РФ. По его словам, ЕС будет продолжать усиливать провокации против Российской Федерации.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
Ранее профессор из Соединённых Штатов Майкл Хадсон заявил, что европейские страны разрушают собственную экономику, тратя деньги на милитаризацию.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.