«Работа по компрометации»: на Украине заявили о кампании против Зеленского

Деятельность НАБУ, связанная с публикацией новых «пленок Миндича» и компроматом на Владимира Зеленского, направлена на его отставку. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Политик отметил, что появление новых записей трудно объяснить текущей ситуацией ни на линии боевых действий, ни в политической или переговорной сфере.
«То есть идет систематическая работа по компрометации окружения Зеленского, направленная на то, чтобы Зеленский сам подал в отставку», — заключил Азаров в интервью ТАСС.
Ранее была опубликована аудиозапись разговора между бизнесменом Тимуром Миндичем и секретарем СНБО Рустем Умеров. Они обсуждали компанию FirePoint, которая занимается разработкой дальнобойных дронов.
Как писали западные СМИ, публикация аудиозаписей усилила внутреннее давление на Зеленского. На фоне продолжающегося конфликта коррупционный скандал затронул высшие эшелоны украинской власти.