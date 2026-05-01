Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Работа по компрометации»: на Украине заявили о кампании против Зеленского

Азаров: работа НАБУ направлена на то, чтобы Зеленский подал в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Деятельность НАБУ, связанная с публикацией новых «пленок Миндича» и компроматом на Владимира Зеленского, направлена на его отставку. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик отметил, что появление новых записей трудно объяснить текущей ситуацией ни на линии боевых действий, ни в политической или переговорной сфере.

«То есть идет систематическая работа по компрометации окружения Зеленского, направленная на то, чтобы Зеленский сам подал в отставку», — заключил Азаров в интервью ТАСС.

Ранее была опубликована аудиозапись разговора между бизнесменом Тимуром Миндичем и секретарем СНБО Рустем Умеров. Они обсуждали компанию FirePoint, которая занимается разработкой дальнобойных дронов.

Как писали западные СМИ, публикация аудиозаписей усилила внутреннее давление на Зеленского. На фоне продолжающегося конфликта коррупционный скандал затронул высшие эшелоны украинской власти.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
