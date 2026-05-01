Россиянам напомнили о графике на 2027 год: сколько будем работать

В будущем году граждане страны будут работать пять недель по четыре дня и одну неделю — шесть дней. Проект календаря праздничных и выходных дней на 2027 опубликовал Минтруд России.
В 2027 году россиян ждет пять четырехдневных рабочих недель: с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.
Согласно календарю, одна шестидневная рабочая неделя придется на период с 15 по 20 февраля.
Кроме этого, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В мае запланированы два периода длинных выходных: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Дополнительными выходными станут также дни: 21−23 февраля, 6−8 марта, 12−14 июня, 4−7 ноября и 31 декабря.
На данный момент документ носит проектный характер и может быть скорректирован после обсуждения.