Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске на Амуре прошёл масштабный субботник перед 1 Мая

Накануне Праздника Весны и Труда в Комсомольске на Амуре состоялся весенний общегородской субботник.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Праздника Весны и Труда в Комсомольске на Амуре состоялся весенний общегородской субботник. Его старт был дан в парке культуры и отдыха «Судостроитель». Благоустройство парка ведётся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

К уборке города присоединились около 20 тысяч человек и 30 единиц коммунальной техники. В числе участников — глава Комсомольска на Амуре Дмитрий Заплутаев, учащиеся школ и вузов, работники муниципальных учреждений, коммунальные службы, ветеранские организации, сотрудники городской администрации, депутаты, участники военно патриотических клубов, активисты общественных организаций, представители управляющих компаний и местного бизнеса.

Горожане привели в надлежащий вид улицы, дворовые территории, скверы, парковые зоны и памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Дмитрий Заплутаев поблагодарил всех участников субботника и подчеркнул, что забота о городе — общая задача жителей. Градоначальник отметил преемственность традиций: важность совместного ухода за городом сравнил с усилиями первостроителей Комсомольска.

Параллельно с уборкой волонтёры содействовали проведению Всероссийского голосования за объекты благоустройства. На выбор представлено 203 территории из 52 населённых пунктов региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

