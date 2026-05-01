В Комсомольске на Амуре прошёл масштабный субботник перед 1 Мая

Накануне Праздника Весны и Труда в Комсомольске на Амуре состоялся весенний общегородской субботник. Его старт был дан в парке культуры и отдыха «Судостроитель». Благоустройство парка ведётся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
К уборке города присоединились около 20 тысяч человек и 30 единиц коммунальной техники. В числе участников — глава Комсомольска на Амуре Дмитрий Заплутаев, учащиеся школ и вузов, работники муниципальных учреждений, коммунальные службы, ветеранские организации, сотрудники городской администрации, депутаты, участники военно патриотических клубов, активисты общественных организаций, представители управляющих компаний и местного бизнеса.
Горожане привели в надлежащий вид улицы, дворовые территории, скверы, парковые зоны и памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
Дмитрий Заплутаев поблагодарил всех участников субботника и подчеркнул, что забота о городе — общая задача жителей. Градоначальник отметил преемственность традиций: важность совместного ухода за городом сравнил с усилиями первостроителей Комсомольска.
Параллельно с уборкой волонтёры содействовали проведению Всероссийского голосования за объекты благоустройства. На выбор представлено 203 территории из 52 населённых пунктов региона.
