В Европе назвали возможные сроки введения 21-го пакета санкций ЕС против РФ

Евродепутат Здеховски: ЕС может ввести 21-й пакет санкций против РФ до июля.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз может ввести 21-й пакет антироссийских санкций до конца срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС. Однако гарантий этому нет из-за сложности согласования. Подобное мнение высказал «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховски.

«Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», — сообщил евродепутат.

Как отметил Здеховски, сроки введения нового пакета санкций зависят от единогласного согласования странами ЕС, а переговоры по этому вопросу могут оказаться сложными.

22 апреля, когда Венгрия и Словакия сняли вето, послы ЕС одобрили 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

Тем временем на Украине после одобрения кредита потребовали увеличить военную помощь Украине до 1% от ВВП ЕС.

