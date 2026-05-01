Евросоюз будет продолжать наращивать напряженность в отношениях с Россией. Об этом заявил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X.
Уотсон подчеркнул, что главу дипломатии ЕС Кайю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен «охватил военный бред».
«Вложив столько финансового и политического капитала в попытку победить Россию, еврократы должны подняться по лестнице эскалации», — написал аналитик.
Уотсон утверждает, что руководство ЕС не способно объективно оценивать ситуацию. По словам аналитика, антироссийская риторика отдаляет перспективы нормализации отношений с Москвой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в антироссийском угаре Британия и Франция пытаются вывести спираль эскалации на ядерный уровень. По ее словам, передача Киеву ЯО стала бы вопиющим подрывом центральных принципов режима нераспространения.