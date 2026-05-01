«Лестница эскалации»: на Западе заявил о риске усиления напряженности с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в антироссийском угаре Британия и Франция пытаются вывести спираль эскалации на ядерный уровень. По ее словам, передача Киеву ЯО стала бы вопиющим подрывом центральных принципов режима нераспространения.