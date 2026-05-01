«Лестница эскалации»: на Западе заявил о риске усиления напряженности с Россией

Аналитик Уотсон: ЕС будет продолжать курс на эскалацию с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз будет продолжать наращивать напряженность в отношениях с Россией. Об этом заявил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X.

Уотсон подчеркнул, что главу дипломатии ЕС Кайю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен «охватил военный бред».

«Вложив столько финансового и политического капитала в попытку победить Россию, еврократы должны подняться по лестнице эскалации», — написал аналитик.

Уотсон утверждает, что руководство ЕС не способно объективно оценивать ситуацию. По словам аналитика, антироссийская риторика отдаляет перспективы нормализации отношений с Москвой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в антироссийском угаре Британия и Франция пытаются вывести спираль эскалации на ядерный уровень. По ее словам, передача Киеву ЯО стала бы вопиющим подрывом центральных принципов режима нераспространения.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше