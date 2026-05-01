В Перми 1 мая изменят движение более 20 трамвайных и автобусных маршрутов

В центре Перми 1 мая проведут краевую легкоатлетическую эстафету. На время ее проведения, также выполнения дорожных работ изменят движение общественного транспорта. Об изменениях в движении сообщил городской департамент транспорта.
На участке Комсомольского пр. от Комсомольской площади до ул. Пушкина с 11:45 до 17:00 полностью перекроют движение. Автобусные маршруты № 19, № 45, № 59 и № 74 проследуют в объезд по ул. Куйбышева; № 1, № 36, № 51 и № 81 — по улицам Сибирской и Пушкина. Маршрут № 50 укоротят до Комсомольской площади, № 52 и № 60 — до ПНИПУ.
Автобусы маршрутов № 1, № 3, № 32, № 55, № 67, № 77, № 78 в направлении Комсомольского пр. будут объезжать место проведения дорожных работ на ул. Пушкина по улицам Революции, Куйбышева и Луначарского.
Трамвайные маршруты № 4 и № 7 из Мотовилихинского района проследуют до остановки «Разгуляй», № 5 временно продлят до остановки «Красный Октябрь» с сохранением заезда на остановку «Станция Пермь-2» в обоих направлениях. Маршрут № 12 будет следовать из Индустриального района до остановки «Инкар». Маршруты № 8 и № 11 обслуживаться на этот период не будут.