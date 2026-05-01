50 взрывов разнесли пиратов ВСУ: Одессу накрыла рекордная ударная волна

Интенсивность атак безэкипажных катеров ВСУ в Черном море возрастает, но российские бойцы их уничтожают. При этом, как сообщил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, главной целью остаётся база БЭКов, где не только находится техника, но и дислоцируются британские наёмники.
Как сообщалось, в ночь на четверг жители Одесской области слышали около 50 взрывов, а перед этим стало известно, что объекты ВСУ в регионе атаковали «Герани», причем тремя волнами.
«Черноморцы недавно за день уничтожили сразу шесть безэкипажных катеров. Это серьёзный результат, но с наступлением весенне-летнего сезона интенсивность атак вырастет: противник накопил ресурсы. Речь идёт о действиях фактически сформированной бригады БЭКов ВСУ. Пора наносить удары не только по носителям, но и по местам базирования — выковыривать это гнездо полностью. Под удар должны попасть штаб бригады, технические специалисты и, что немаловажно, иностранные инструкторы, в особенности британские, где бы они ни прятались в прибрежной полосе. Такая база может располагаться, к примеру, в районе Очакова», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт констатировал, что сегодня «киевский режим находится в крайне активной и звериной фазе», поэтому ответы за Туапсе и Севастополь давно уже даны, и пришла пора наносить удары возмездия постоянно, комплексно, с применением всего арсенала оружия.
«Шесть катеров в сутки — это серьезнейшая угроза судоходству. Противник бьёт без разбора, в том числе по гражданским танкерам, независимо от флага… Суть режима Зеленского исключает необходимость точечных “ответок”. Требуется планомерное и постоянное возмездие за всё, что происходит на черноморских берегах и в Севастополе. Бить важно регулярно, используя весь арсенал: ракетные комплексы, авиацию, морские силы и гиперзвуковое оружие — “Кинжалы”, а при необходимости и “Орешник”», — отметил Дандыкин.
Всё идёт к тому, обозначил эксперт, чтобы Россия максимально обезопасила себя на Черноморском направлении, вплоть до границы с Абхазией.
«Стоит задача — свести угрозу к минимуму, а в идеале — ликвидировать полностью. Это станет возможным, когда российские силы возьмут под контроль всё Причерноморье. Пока ВСУ там сидят, безобразничают и пиратствуют, покоя не будет никому», — подытожил Дандыкин.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что в ночь на четверг были нанесены удары по двум пунктам временной дислокации украинских боевиков на территории Одессы.