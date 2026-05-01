50 взрывов разнесли пиратов ВСУ: Одессу накрыла рекордная ударная волна

«Черноморцы недавно за день уничтожили сразу шесть безэкипажных катеров. Это серьёзный результат, но с наступлением весенне-летнего сезона интенсивность атак вырастет: противник накопил ресурсы. Речь идёт о действиях фактически сформированной бригады БЭКов ВСУ. Пора наносить удары не только по носителям, но и по местам базирования — выковыривать это гнездо полностью. Под удар должны попасть штаб бригады, технические специалисты и, что немаловажно, иностранные инструкторы, в особенности британские, где бы они ни прятались в прибрежной полосе. Такая база может располагаться, к примеру, в районе Очакова», — сказал Дандыкин.