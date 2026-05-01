Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в пяти отраслях в РФ

Лидерами по уровню дохода стали работники табачных производств. Их средняя зарплата достигла 355 тысяч рублей. Финансисты и страховщики получали в среднем 217 тысяч рублей. Специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли зарабатывали по 207 тысяч рублей. Сотрудники воздушного и космического транспорта — 205 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата по стране в феврале составила 103,9 тысячи рублей. Показатель рассчитывают до вычета налогов. Он включает премии и учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
Ранее министр труда Антон Котяков заявил о росте зарплат россиян в 2025 году. На расширенном заседании коллегии Минтруда он сообщил: средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата с учётом инфляции выросла на 4,4%. Покупательная способность населения повышалась, несмотря на рост цен. Ведомство связывает это со стабильной экономической ситуацией и поддержкой рынка труда.
