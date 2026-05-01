Небывалый по силе ответ: удар настиг место запуска дронов на Крым

ВСУ запускают безэкипажные катера (БЭКи) в сторону Крыма из определенного региона Украины, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, ВСУ неоднократно пытались атаковать как сам полуостров, там и Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова.
В последний раз мост временно закрывали для обеспечения безопасности утром 30 апреля. В результате там образовалась пробка примерно из четырех тысяч машин. Позже ситуация нормализовалась.
Михайлов отметил, что Киев ждет заслуженный ответ не только за попытки атаковать Крым, но и за ситуацию с пожаром на НПЗ в Туапсе после прилета украинских БПЛА.
«Безэкипажные катера запускают в сторону Крыма из Одессы. Речь идет о черноморском побережье, которое сейчас контролируется Украиной, оттуда запускаются БЭКи. РФ на все попытки атаковать дает соответствующие ответы. А в этот раз идет конкретная провокация со стороны ВСУ на более серьезный ответ», — пояснил военный эксперт.
Михайлов подчеркнул, что ответ Киеву пока не обнародован публично, однако он обязательно настигнет тех, кто совершал атаки на РФ.
Ранее стало известно, что в Одессе подожгли аэродром, с которого запускали БПЛА.