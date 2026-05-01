Небывалый по силе ответ: удар настиг место запуска дронов на Крым

ВСУ неоднократно пытались атаковать Крым с помощью безэкипажных катеров. Откуда их запускают — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ запускают безэкипажные катера (БЭКи) в сторону Крыма из определенного региона Украины, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, ВСУ неоднократно пытались атаковать как сам полуостров, там и Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова.

В последний раз мост временно закрывали для обеспечения безопасности утром 30 апреля. В результате там образовалась пробка примерно из четырех тысяч машин. Позже ситуация нормализовалась.

Михайлов отметил, что Киев ждет заслуженный ответ не только за попытки атаковать Крым, но и за ситуацию с пожаром на НПЗ в Туапсе после прилета украинских БПЛА.

«Безэкипажные катера запускают в сторону Крыма из Одессы. Речь идет о черноморском побережье, которое сейчас контролируется Украиной, оттуда запускаются БЭКи. РФ на все попытки атаковать дает соответствующие ответы. А в этот раз идет конкретная провокация со стороны ВСУ на более серьезный ответ», — пояснил военный эксперт.

Михайлов подчеркнул, что ответ Киеву пока не обнародован публично, однако он обязательно настигнет тех, кто совершал атаки на РФ.

Ранее стало известно, что в Одессе подожгли аэродром, с которого запускали БПЛА.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
