Дмитриев поздравил Berliner Zeitung, посвятившую материал пленкам Миндича

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал материал издания из ФРГ Berliner Zeitung, посвящённый «плёнкам Миндича».
«Поздравляем Berliner Zeitung с тем, что они не замалчивают расследования коррупции в Украине. Расследование дела о плёнках Миндича является официальным, однако молчание традиционных СМИ красноречиво говорит о предвзятости и отсутствии стремления к истине», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Напомним, в апреле украинские средства массовой информации рассказали о части плёнок, на которых соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной спецоперации в энергетической сфере страны, в дело оказались втянуты в том числе ближайшие соратники Зеленского. Украинский бизнесмен Тимур Миндич стал фигурантом уголовного дела о коррупции в сфере энергетики, в отношении него возбудили и дело о госизмене. По информации Киева, бизнесмен находится в Израиле.
По данным СМИ, бывший министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров обращался к руководству ФБР с просьбой о защите от преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.