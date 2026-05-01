Новосибирцам напомнили об уголовной ответственности за краснокнижные грибы

С началом сезона тихой охоты Роспотребнадзор напоминает: за сбор, уничтожение или продажу грибов из Красной книги России грозит уголовная статья 260.1 УК РФ. За умышленные действия нарушителю могут назначить обязательные или исправительные работы плюс штраф до 1 миллиона рублей. Если человек использовал служебное положение или выложил доказательства в интернет — наказание строже: лишение свободы и штраф до 2 миллионов.