Запад должен прекратить оспаривать принадлежность новых регионов к России. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.
«Запад должен признать Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск за Российской Федерацией, наряду с Крымом. Никаких переговоров по этому поводу не может быть! Нет, теперь это навсегда часть России», — сказал он в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context.
По словам эксперта, Запад обязан уважать требования России и не пытаться с помощью любых переговорных форматов искажать истинные цели проведения СВО.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что новые территории навсегда с Россией, этот вопрос не может обсуждаться.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что вопрос признания территорий нужно обсуждать при личных контактах России и Украины.