Полина Лурье рассказала о ремонте в бывшей квартире Долиной

Полина Лурье рассказала aif.ru о ремонте квартиры, которой ранее владела Лариса Долина.
Скандал с жильем, принадлежавшим ранее Долиной, разразился летом 2024 года. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд с целью вернуть недвижимость.
Спустя долгие месяцы судебных разбирательств квартира осталось у Лурье: 16 декабря 2025 года Верховный суд вынес соответствующее решение. Долина должна была покинуть квартиру до 30 декабря, однако затянула процесс настолько, что 19 января к ней пришли приставы. В тот же день Лурье получила д ключи от жилья.
«Ремонт еще делаю», — сообщила Лурье изданию.
Какие работы и какой объём предстоит еще сделать, она раскрывать не стала.
На вопрос о том, все ли вопросы на сегодняшний день урегулированы с Долиной, и предстоят ли еще суды, Лурье ответила так: «Надеюсь судов в моей жизни больше не будет».
Напомним, в декабре прошлого года Лурье отмечала, что планирует ремонт в квартире в «современном стиле», говорила, что намерена делать перепланировку. Агент по недвижимости Константин Муравьев оценил, в какую стоимость могут обойтись работы. По его словам, «примерно в 250 тысяч рублей за квадрат, если делать красиво — техника, мебель, ремонт — заезжай и живи». Учитывая, что площадь квартиры составляет 236 кв. м, ремонт может обойтись примерно в 60 млн рублей.
Как писали СМИ, Лариса Долина переехала в квартиру в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, где жил актер Стивен Сигал, стоимость съема ей обходится в 700 тысяч рублей.