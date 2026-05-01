Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полина Лурье рассказала о ремонте в бывшей квартире Долиной

Полина Лурье продолжает делать ремонт в бывшей квартире Долиной.

Источник: Аргументы и факты

Полина Лурье рассказала aif.ru о ремонте квартиры, которой ранее владела Лариса Долина.

Скандал с жильем, принадлежавшим ранее Долиной, разразился летом 2024 года. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд с целью вернуть недвижимость.

Спустя долгие месяцы судебных разбирательств квартира осталось у Лурье: 16 декабря 2025 года Верховный суд вынес соответствующее решение. Долина должна была покинуть квартиру до 30 декабря, однако затянула процесс настолько, что 19 января к ней пришли приставы. В тот же день Лурье получила д ключи от жилья.

«Ремонт еще делаю», — сообщила Лурье изданию.

Какие работы и какой объём предстоит еще сделать, она раскрывать не стала.

На вопрос о том, все ли вопросы на сегодняшний день урегулированы с Долиной, и предстоят ли еще суды, Лурье ответила так: «Надеюсь судов в моей жизни больше не будет».

Напомним, в декабре прошлого года Лурье отмечала, что планирует ремонт в квартире в «современном стиле», говорила, что намерена делать перепланировку. Агент по недвижимости Константин Муравьев оценил, в какую стоимость могут обойтись работы. По его словам, «примерно в 250 тысяч рублей за квадрат, если делать красиво — техника, мебель, ремонт — заезжай и живи». Учитывая, что площадь квартиры составляет 236 кв. м, ремонт может обойтись примерно в 60 млн рублей.

Как писали СМИ, Лариса Долина переехала в квартиру в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, где жил актер Стивен Сигал, стоимость съема ей обходится в 700 тысяч рублей. Муравьев ранее разговоре с aif.ru назвал среднюю цену квартиры в этом ЖК для покупки.