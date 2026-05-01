В Москве 1 мая ожидается дождь и температура до +11 градусов

Ранее в Москве стартовал сезон фонтанов. Их запуск завершился после масштабной подготовки, которая шла почти весь апрель. Специалисты провели ремонт коммуникаций, проверили насосные станции и гидравлику. Чаши были промыты, а вода обновлена. Главной новинкой стал фонтан на центральной площади «Лужников». Зимой эта площадка использовалась как каток, теперь же она превратилась в водное пространство площадью 3,5 тысячи квадратных метров.