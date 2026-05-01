В майские праздники в Иркутске на Ангару выйдут речные трамвайчики

В майские праздники речные трамвайчики «Москва-67» и «Сокол» вновь отправятся в плавание по Ангаре в Иркутске. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Рейсы теплохода «Москва-67» запланированы на 1, 2 и 3 мая. Место посадки или высадки: пристань на бульваре Гагарина. Длительность прогулки составляет 1 час.

А 2 и 3 мая теплоход «Сокол» будет курсировать по новому маршруту, который будет длиться 30 минут — от бульвара Гагарина до острова Юность. Первый рейс стартует именно с бульвара Гагарина. Теплоходы будут ездить с двух часов дня до семи вечера, отправляясь по мере формирования группы. Билеты можно будет купить прямо перед посадкой, на самом теплоходе.