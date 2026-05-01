«Уже добрая традиция»: работники предприятий СГК в Красноярском крае вышли на большую весеннюю уборку

С приходом весны сотрудники предприятий «Сибирской генерирующей компании» в Красноярском крае традиционно выходят на масштабную уборку территорий. Энергетики не только наводят порядок на производственных площадках, но и заботятся о прилегающих общественных пространствах, делая их чище и комфортнее для жителей.
На Красноярской ТЭЦ-1 уже прошли три «санитарные пятницы». Сотрудники станции убирали прошлогоднюю листву и мусор в зоне своей заботы, включая городской парк, расположенный рядом со станцией. Здесь энергетики ежегодно наводят порядок, поддерживая внешний вид парка и в течение года.
В этот раз за время уборки участники собрали 200 мешков мусора. Коллективы двух других красноярских ТЭЦ в период весенних субботников также выходят на уборку прилегающих к станции городских участков. Ориентируются на погоду, в этом году она переменчива.
Сотрудники Красноярской теплосети присоединились к городскому субботнику на улице Малаховской, здесь они собрали листву, привели в порядок газоны, подмели дорожки. В работе была задействована собственная техника предприятий — бобкэты, что позволило ускорить процесс и повысить его эффективность.
«Мы всегда с удовольствием участвуем в таких мероприятиях. Это уже добрая традиция. В прошлом году, например, высаживали кустарники на Малаховской, а еще раньше — березы. Стараемся не просто убирать территорию, но и делать ее уютнее, зеленее. Для нас важно поддерживать порядок там, где мы работаем и живем», — отмечает начальник отдела по подготовке и проведению ремонтов Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) Виктор Александров.
Весенние работы продолжатся и на других предприятиях СГК. Красноярская ГРЭС-2 планирует выйти на уборку после майских праздников: энергетики приведут в порядок участок набережной Зеленогорска, а также примут участие в экологической акции по очистке берега реки Кан.
Набережную этого водоема будут убирать и в другом городе. Энергетики сразу двух предприятий — Канской ТЭЦ и Канской теплосети — объединят усилия в наведении порядка на улице Василия Яковенко. А молодые специалисты Назаровской ГРЭС уберут территорию у реки Чулым, в районе плотины. СГК ежегодно поддерживает экологические инициативы, объединяя сотрудников вокруг идеи заботы о природе и городской среде. Весенние субботники становятся не только частью производственной культуры, но и вкладом в общее дело по улучшению качества жизни в регионе.