Что изменится в жизни граждан России с 1 мая 2026 года

Май обычно не богат на законодательные изменения. Однако в этом месяце вступают в силу несколько важных норм, которые повлияют на повседневную жизнь россиян, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». В частности, изменятся правила снятия с регистрационного учета, начнет действовать единый тариф СБП для переводов с участием бизнеса и стартует новый этап обязательной маркировки отдельных категорий товаров.
Индексация пенсий для отдельных категорий граждан.
В мае массового повышения пенсий не будет, но некоторые пенсионеры все же получат увеличенные выплаты благодаря перерасчетам и доплатам. Изменения коснутся определенных категорий. В первую очередь, перерасчет страховых пенсий ждет бывших работников гражданской авиации и угольной промышленности. Для них надбавки пересчитываются несколько раз в год, и май — один из таких периодов. Размер доплаты зависит от стажа и уровня заработка, поэтому итоговая сумма будет разной для каждого пенсионера.
Отдельные выплаты предусмотрены и в связи с памятными датами. Так, ветераны Великой Отечественной войны традиционно получают единовременную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей. Она назначается участникам и инвалидам ВОВ, проживающим как в России, так и в ряде стран Балтии, включая Латвию, Литву и Эстонию. Значительное увеличение выплат ожидает граждан, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также тех, кому установлена I группа инвалидности.
В этих случаях увеличивается фиксированная часть страховой пенсии — она фактически удваивается и составляет около 19 тыс. рублей без учета районных коэффициентов.
Кроме того, повышение затронет пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Для них фиксированная выплата увеличивается на одну треть за каждого иждивенца, но не более чем за троих.
Досрочная выплата социальных пособий в связи с майскими праздниками.
В связи с продолжительными майскими праздниками часть социальных выплат в 2026 году будет перечислена раньше привычного графика. Это сделано для того, чтобы получатели не столкнулись с задержками из-за нерабочих дней.
Изменение коснется некоторых видов пособий, включая выплаты на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также выплаты на детей военнослужащих. Обычно эти средства поступают на счета получателей в первых числах месяца — до 3 мая включительно.
Однако в последний месяц весны график будет скорректирован, перечисления произведут заранее, в конце апреля.
Обновленный порядок списания и взыскания налоговых долгов.
С 1 мая Федеральная налоговая служба обновляет подход к работе с задолженностями, которые невозможно взыскать. Нововведение представляет собой более четкую регламентированную процедуру списания так называемых безнадежных долгов.
Если задолженность отражается на Едином налоговом счете и длительное время остается непогашенной, но при этом у налоговых органов отсутствуют законные основания для ее взыскания — например, истек срок давности или действуют ограничения, предусмотренные Налоговым кодексом, — такая сумма может быть признана безнадежной и списана. Таким образом формируется понятный механизм официального исключения подобных долгов из учета.
Новый порядок распространяется не только на федеральные налоги, но и на региональные и местные платежи. Однако в этих случаях требуется отдельное решение органов власти субъекта или муниципалитета о признании задолженности безнадежной, что делает процедуру более гибкой и универсальной для разных уровней налоговой системы.
Параллельно ФНС ужесточает порядок взыскания задолженностей, подлежащих уплате. Ведомство сможет взыскивать долги физических лиц и самозанятых во внесудебном порядке, если они подтверждены и отражены на Едином налоговом счете. Это сокращает сроки взыскания и уменьшает роль судебного этапа. Поэтому важно следить за состоянием ЕНС: даже небольшие просрочки могут достаточно быстро привести к автоматизированному взысканию.
Изменения в порядке снятия с регистрационного учета.
С 1 мая 2026 года в России вступают в силу изменения, касающиеся правил снятия граждан с регистрационного учета. Основной принцип нововведений заключается в том, что формальная прописка больше не будет автоматически сохраняться, если человек фактически не проживает по указанному адресу. Это особенно актуально для ситуаций, когда гражданин давно переехал, но продолжает числиться зарегистрированным в прежнем жилье.
В первую очередь изменения затронут бывших супругов после развода, совершеннолетних детей, проживающих отдельно, граждан, сменивших место жительства, а также случаи фиктивной регистрации.
Теперь, если человек не проживает по адресу, не участвует в оплате коммунальных услуг и не использует жилое помещение, у собственника появится больше оснований для его выписки. Если ранее требовалось длительно доказывать факт отсутствия проживания через суд и собирать значительный объем доказательств, то теперь для собственников процесс будет существенно упрощен. В качестве подтверждений могут использоваться документы управляющих компаний или ТСЖ, свидетельские показания соседей, платежные документы и другие материалы, подтверждающие фактическое непроживание. После решения суда снять гражданина с регистрационного учета можно будет через МФЦ или подразделения МВД.
Стандартизация тарифов Системы быстрых платежей (СБП).
С 1 мая 2026 года Банк России вводит единые правила и тарифы для Системы быстрых платежей (СБП). При этом регулятор отдельно подчеркивает, что для обычных граждан фактически ничего не изменится. Переводы между физическими лицами, включая переводы самому себе между счетами в разных банках, по-прежнему останутся бесплатными.
Этот базовый принцип работы СБП сохраняется без изменений. Комиссия по-прежнему будет применяться в операциях с участием бизнеса. Она взимается при переводах от физических лиц в адрес компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также при обратных платежах от бизнеса в пользу граждан. Размер комиссии формально невелик и зависит от суммы операции: от нескольких копеек до нескольких рублей за каждую трансакцию, однако при большом количестве платежей такие издержки могут стать заметными для бизнеса.
Отдельно установлена фиксированная комиссия за трансграничные переводы между физическими лицами через СБП — шесть рублей за операцию. Она взимается независимо от суммы перевода, при этом зачисление средств остается бесплатным.
Ограничения на вывоз драгоценных металлов.
С мая 2026 года в России вводятся новые правила, регулирующие вывоз драгоценных металлов за пределы страны. Изменения затрагивают как физических лиц, так и представителей бизнеса и касаются прежде всего аффинированного золота в слитках. Согласно новым нормам, вывоз таких слитков массой более 100 г запрещается.
При этом предусмотрены отдельные исключения, при которых вывоз всё же возможен, но только при соблюдении установленных условий и наличии необходимых разрешений.
В частности, допускается вывоз аффинированного золота в страны Евразийского экономического союза через строго определенные пункты пропуска. К ним относятся международные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи во Владивостоке. Обязательным условием в таких случаях является наличие разрешения Федеральной пробирной палаты.
Расширение системы «Честный знак».
С 1 мая 2026 года в стране начинается новый этап расширения системы обязательной маркировки «Честный знак». Под ее действие попадают сразу три крупные товарные категории: радиоэлектроника, строительные материалы и отдельные виды кондитерской продукции.
Нововведения затронут как производителей, так и импортеров. Для бизнеса это означает необходимость не только наносить маркировочный код на упаковку, но и регистрировать его в системе, а также обеспечивать полную прослеживаемость товара на всех этапах оборота. В сегменте радиоэлектроники перечень товаров существенно расширяется. В систему маркировки включаются розетки, выключатели, светильники, лампы, а также смартфоны, ноутбуки, планшеты, печатные платы и распределительные щитки. Таким образом, контроль распространяется на значительную часть бытовой и цифровой техники.
Строительные материалы также постепенно включаются в систему прослеживаемости. Маркировка будет обязательна для цемента, гипса, сухих смесей, шпатлевок, герметиков, мастик и монтажной пены при условии их продажи в индивидуальной упаковке. При этом крупные конструкционные элементы, такие как балки, плиты и фермы, в текущий контур маркировки не входят.
В кондитерском сегменте переход на новые требования осуществляется поэтапно. Часть продукции начала маркироваться еще с марта, а с мая под обязательную маркировку дополнительно попадают круассаны, рулеты, торты и пирожные. При этом предусмотрено исключение для изделий с очень коротким сроком хранения (до пяти суток). Также допускается реализация товаров, введенных в оборот до 1 мая, без дополнительной маркировки — до окончания срока их годности.