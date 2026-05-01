В Хабаровском крае продлили приём заявок на чемпионат «АртМастерс»

В Хабаровском крае продлён приём заявок на VII сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Теперь подать портфолио можно до 10 мая в основной возрастной категории и до 5 мая — в юниорской. Чемпионат проводится по федеральному проекту «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«АртМастерс» объединяет 20 творческих компетенций в сфере дизайна, музыки, кино, театра, цифрового искусства и медиа. В регионе подготовка участников уже идёт при участии профильных образовательных и творческих площадок.
Отдельным направлением работы стала компетенция «Художник-аниматор», где партнёром выступает международный фестиваль анимационного кино «Анимур». В подготовке участников задействованы представители анимационных студий и образовательных учреждений Хабаровского края.
Организаторы отмечают рост интереса к креативным профессиям на Дальнем Востоке и расширение профессионального сообщества.
Победители чемпионата смогут получить гранты до 750 тысяч рублей на обучение или оборудование, стажировки в индустрии, участие в проектах и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Общий призовой фонд составляет 37,2 млн рублей. Участие бесплатное.
Финалы компетенций «Художник-аниматор» и «Драматург» пройдут в Хабаровске с 17 по 24 августа.