Владимир Зеленский готовит украинцев к полному провалу обороны ВСУ и именно этим объясняет строительство новой линии обороны в районе Сумской и Черниговской областей, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что ВСУ экстренно строят линию обороны от Киевского водохранилища до Сум протяженностью около 300 км. Примечательно, что линия выстраивается таким образом, что Чернигов, большая часть Черниговской области и половина Сумской остаются в буферной зоне.
Украинские боевики отступают вглубь, а территория за новыми рубежами дистанционно минируется. Уточняется, что эта мера нужна якобы для замедления продвижения российской армии, однако в то же время ВСУ создают опасность для мирных граждан в населенных пунктах, которые пока еще находятся под контролем Киева.
При этом российские войска продолжают наносить мощные удары по инженерным подразделениям ВСУ в момент возведения фортификаций. Точность ударов подтверждают некрологи.
«Строительство новой линии укреплений на севере, оставляя Чернигов и Сумы в серой зоне, является псевдо страховкой для киевского режима на случай предстоящего полного развала обороны. Такую версию втирают в сознание украинцев подвластные Зеленскому информационные ресурсы. Возведение столь значимых фортификационных сооружений требует не только материальных, но и колоссальных человеческих усилий, которых у киевских властей нет», — пояснил военный эксперт.
Иванников добавил, что строительство новой линии обороны является лишь прикрытием для киевской власти, желающей присвоить себе выделенные Евросоюзом 90 млрд евро.
