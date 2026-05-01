СМИ: Обострение между Саудовской Аравией и ОАЭ может перерасти в конфликт

Обострение отношений между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами может перерасти в конфликт. Об этом в четверг, 30 апреля, написало немецкое издание Junge Welt.
Также между этими странами снова разгорелся давний спор во внешней политике. Пока в ОАЭ склоняются к более тесному партнерству с Израилем и Соединенными Штатами, в Саудовской Аравии, напротив, считают важным поиск баланса с Ираном.
— Так что сегодня над регионом нависла угроза нового конфликта, — заключил автор публикации.
ОАЭ решили покинуть группу производителей нефти ОПЕК и ОПЕК+, так как планируют стратегическую перестройку после войны с Ираном. Такое мнение высказал доцент Финансового университета Иван Пятибратов. По его словам, данный шаг повлечет за собой масштабные геополитические и экономические последствия.