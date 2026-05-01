Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 1 мая.
У Овнов хороший день для общения и встреч в неформальной обстановке. Прежде чем делиться своими идеями, убедитесь, что человеку можно доверять. Не обсуждайте чужие дела. Возможны неожиданные денежные поступления. Если планируете поездки, не забудьте аптечку.
У Тельцов первая половина дня удачная для разных дел, включая сложные. Некоторые получат поддержку влиятельных людей, что поможет справиться с недоброжелателями. Найдите время для общения с близкими и обсуждения планов на будущее.
День для Близнецов может быть трудным и противоречивым. Возможно, будет сложно достичь целей из-за неожиданных препятствий. Будьте осторожны, так как могут подвести знакомые. Не давайте обещаний и не связывайте себя обязательствами — сейчас важна свобода действий.
У Раков из-за переменчивого настроения возможны неприятные моменты. Окружающие могут не оправдать ваших ожиданий и разочаровать. Люди, которые раньше слушали вас, теперь будут отстаивать свои мнения. В этот день можно вернуться к забытому хобби.
Старые и новые знакомые помогут Львам, возможны интересные предложения и приглашения. Друзья порадуют приятными сюрпризами. День подходит для активного отдыха и спорта. Не исключены спонтанные поездки. Постарайтесь отдохнуть, чтобы подготовиться к новым свершениям.
Девам придется решать сложные дела самостоятельно, так как обещанная помощь может не прийти. Не спешите с решениями, чтобы избежать ошибок. Будьте осторожны с малознакомыми людьми, особенно если многим рискуете.
Сегодня у Весов будет много ярких и приятных моментов. Отличный день для обсуждения важных вопросов с семьей. Вы сможете помочь близким и сделать выгодные покупки, если будете следовать своей интуиции. Главное — не переживать слишком сильно.
Скорпионам, чтобы добиться успеха, нужно приложить усилия. Много задач может вызвать разочарование, поэтому расставьте приоритеты. Обсудите свои переживания с близкими. Возможно, получите хорошие новости от друзей. Можно устроить вечеринку, о которой долго будут вспоминать.
Стрельцам стоит прислушаться к себе, и они найдут ответы на волнующие вопросы. Хорошее время для начала новых дел и поездок. Расставьте приоритеты, чтобы не упустить важное. У вас появится возможность определиться с планами на будущее. Если занимаетесь спортом, не переусердствуйте.
День у Козерогов начнется с вдохновения и хороших идей. Однако вам могут помешать недоброжелатели, о которых вы забыли. На пути к целям возникнут трудности, и придется потрудиться, чтобы их преодолеть. Вы можете обратиться за помощью, но не ожидайте серьезной поддержки.
Водолеи уделяют внимание мелочам и могут потерять из-за этого равновесие. Если будете терпеливы, добьетесь большего. Избегайте переутомления и не экспериментируйте с едой — сейчас ваша пищеварительная система уязвима.
У Рыб день пройдет хорошо, если вы сами не создадите проблемы. Близким будет сложно вас понять. Могут появиться неожиданные идеи и творческие планы. Старайтесь избегать критиков и откажитесь от крупных покупок — они будут неудачными, пишет «Российская газета».