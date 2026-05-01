С первомайским праздником поздравил жителей Красноярского края председатель Федерации профсоюзов региона

Председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов поздравил жителей Красноярского края с первомайским праздником: Уважаемые жители Красноярского края! Поздравляю вас с 1 Мая — Праздником Весны и Труда, Международным днём солидарности трудящихся! Вот уже 140 лет Первомай остается символом солидарности и единства людей труда. Знаменательно, что 2026 год Указом Президента объявлен Годом единства народов России, а по решению Федерации независимых профсоюзов России — Годом трудового единства и солидарности. В наши дни это наполняется особым глубоким смыслом. В основе всего, что мы созидаем и чем гордимся, лежит труд. Он сплачивает нас, независимо от возраста, профессии, национальности. Каждый из вас вносит значимый вклад в развитие родного края и страны. Профсоюзное движение в нашей стране исторически строится не только на стремлении к справедливости, защите интересов людей труда, но и на ответственности за судьбу Родины. Эти традиции мы сохраняем и приумножаем. Убеждён, что создание условий для достойного труда, укрепление солидарности трудящихся и национального единства служат основой стабильности, благосостояния людей, суверенитета и побед России. Желаю вам здоровья, согласия, мира и благополучия!