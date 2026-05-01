Полина Лурье рассказала об отношениях с бывшими соседями Долиной

Полина Лурье рассказала, как ладит с бывшими соседями Ларисы Долиной в элитном доме на Хамовниках.

Источник: Аргументы и факты

Полина Лурье рассказала aif.ru о своих отношениях с бывшими соседями певицы Ларисы Долиной в доме на Хамовниках.

Скандал с квартирой, принадлежавшей ранее Долиной, разразился летом 2024 года. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд с целью вернуть недвижимость. Спустя долгие месяцы судебных разбирательств квартира осталась у Лурье: 16 декабря 2025 года Верховный суд вынес соответствующее решение. Долина должна была покинуть квартиру до 30 декабря, однако затянула процесс настолько, что 19 января к ней пришли приставы. В тот же день Лурье получила ключи от жилья.

«С соседями познакомилась. Они чудесные», — сообщила Лурье изданию.

На вопрос о том, все ли вопросы на сегодняшний день урегулированы с Долиной, и предстоят ли еще суды, Лурье ответила так: «Надеюсь, судов в моей жизни больше не будет».

Ранее риэлтор Константин Муравьев рассказал aif.ru, сколько в среднем стоят квартиры в доме, куда переехала Долина и где раньше жил актер Стивен Сигал.

Напомним, что Долина жаловалась на сильные боли в позвоночнике, врачи якобы диагностировали остеохондроз. Ее концертный директор Сергей Пудовкин при этом заявил журналистам, что сейчас певица чувствует себя хорошо.