Полина Лурье рассказала об отношениях с бывшими соседями Долиной

Скандал с квартирой, принадлежавшей ранее Долиной, разразился летом 2024 года. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд с целью вернуть недвижимость. Спустя долгие месяцы судебных разбирательств квартира осталась у Лурье: 16 декабря 2025 года Верховный суд вынес соответствующее решение. Долина должна была покинуть квартиру до 30 декабря, однако затянула процесс настолько, что 19 января к ней пришли приставы. В тот же день Лурье получила ключи от жилья.