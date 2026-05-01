В Хабаровске водитель без прав погиб в ДТП с опрокидыванием грузовика

Авария случилась в 21:35 на улице Выборгской в районе дома № 121. Водитель грузового автомобиля Hino Ranger двигался со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Карла Маркса, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda HR-V. После удара грузовик опрокинулся.