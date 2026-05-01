В Хабаровске водитель без прав погиб в ДТП с опрокидыванием грузовика

Авария произошла вечером на улице Выборгской, есть пострадавшие.

В Хабаровске вечером 30 апреля произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, — сообщает Госавтоинспекция города.

Авария случилась в 21:35 на улице Выборгской в районе дома № 121. Водитель грузового автомобиля Hino Ranger двигался со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Карла Маркса, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda HR-V. После удара грузовик опрокинулся.

В результате ДТП водитель грузовика, мужчина 1989 года рождения, погиб на месте. Пассажир того же автомобиля и водитель Honda получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По данным Госавтоинспекции, у погибшего не было водительского удостоверения.

Выезд на встречную полосу остаётся одной из самых опасных ситуаций на дороге, особенно при потере управления.