В Хабаровске водитель без прав погиб в ДТП с опрокидыванием грузовика

В Хабаровске вечером 30 апреля произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, — сообщает Госавтоинспекция города.
Авария случилась в 21:35 на улице Выборгской в районе дома № 121. Водитель грузового автомобиля Hino Ranger двигался со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Карла Маркса, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda HR-V. После удара грузовик опрокинулся.
В результате ДТП водитель грузовика, мужчина 1989 года рождения, погиб на месте. Пассажир того же автомобиля и водитель Honda получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
По данным Госавтоинспекции, у погибшего не было водительского удостоверения.
