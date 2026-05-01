Захват главного сокровища: раскрыт тайный план новой атаки США в Иране

США в крайней ситуации могут решиться на наземную операцию в Иране ради захвата ядерного урана. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Иран тоже понёс очень тяжёлые потери в конфликте с США: уничтожено от 30 до 40 представителей высшего руководства, флот, система ПВО выведена из строя процентов на 70—80. Но основной козырь Ирана — ракетная программа, она функционирует и представляет до сих пор для США колоссальную угрозу. Утрачен контроль за морским проливом, но Иран сохранил ядерный уран — около 450 кг», — отметил Кнутов.
По мнению эксперта, именно наличие этого урана ставит американского лидера перед трудным выбором.
«В крайней ситуации Трамп может решиться на проведение наземной операции как раз по захвату этого урана. И это единственная проблема, которая есть на сегодняшний день для США. Они могут попытаться либо полностью уничтожить место его хранения, либо попытаться захватить. Какой-то из этих вариантов Вашингтон вынужден будет выбрать, в противном случае он не сохранит своего лица и не сможет обосновать проведение военной операции в Иране», — подчеркнул собеседник aif.ru.
В случае отказа от такого шага, уверен Кнутов, вся операция США будет признана фактически провалившейся.
«Так что у американцев достаточно сложная ситуация, но Иран пока чувствует себя достаточно уверенно, и я полагаю, что для этого есть серьёзные основания», — резюмировал военный эксперт.
Ранее в Пентагоне раскрыли, что США потратили на войну с Ираном около $25 млрд. При этом ряд аналитиков полагает, что траты Соединенных Штатов могут достигать более $60 млрд.