Артист Маршал рассказал о четырех совместных песнях с Лавровым

Музыкант и композитор Александр Маршал написал четыре мелодии на стихи главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом aif.ru рассказал сам исполнитель.
Напомним, Лавров рассказал, что Маршал сочинил мелодию к его стихам. Их совместная песня получила название «Эти даты».
Министр иностранных дел поблагодарил слушателей за внимание к этой композиции, а также выразил признательность Маршалу за написание музыки к словам.
В беседе с aif.ru музыкант рассказал, что однажды Лавров подарил ему книгу со своими стихами. Они произвели на Маршала большое впечатление, поэтому он решил сочинить мелодию на некоторые из них.
«Сначала я написал одну песню на стихи, а потом ещё три. То есть всего есть четыре песни. Я очень благодарен автору стихов за это замечательное произведение», — отметил Маршал.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова представила новую песню Филиппа Киркорова, написанную на ее стихи.