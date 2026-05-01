Красноярскую ГЭС компании Эн+ наградили за вклад в развитие физической культуры и спорта

В Красноярске 29 апреля состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Спортивная слава Красноярья». Победителей ежегодного конкурса определило Министерство спорта Красноярского края.
Красноярская ГЭС получила награду в номинации «Меценат в сфере физической культуры и спорта». Это комплексная оценка вклада бизнеса в развитие спорта в регионе.
Напомним, в этом году Эн+ был генеральным партнером международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» в Красноярске. На турнир съехались более 500 спортсменов из 21 страны.
«Содействие в проведении ключевых спортивных событий в регионе является стратегическим вкладом в популяризацию здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к занятиям спортом. Особенно приятно, что эта работа нашла отклик и была удостоена столь высокой награды, как “Спортивная слава Красноярья”, — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
В энерго-металлургическом холдинге Эн+ отмечают, что поддержка спорта — одно из приоритетных направлений социальной политики ответственного бизнеса. Компания играет ведущую роль в устойчивом развитии регионов своего присутствия, уделяя внимание созданию комфортной городской среды, волонтёрству, экологии, здравоохранению, образованию, культуре и спорту.
В этой сфере энергетический холдинг занимается строительством и модернизацией спортивных объектов, а также проводит масштабные мероприятия.