«Отбросил доброжелательность»: Трамп изменил отношение к ЕС после разговора с Путиным

Spectator: Трамп после разговора с Путиным занял более жесткую позицию к ЕС.

Источник: Комсомольская правда

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении Евросоюза. Об этом пишет The Spectator.

«После 90-минутной беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп отбросил доброжелательность Трамп демонстрирует явную склонность к резким колебаниям, когда речь заходит о связях Америки с давними союзниками в Европе», — говорится в материале.

Газета напоминает, что президент США раскритиковал Германию после высказываний канцлера Фридриха Мерца о конфликте с Ираном.

Ранее глава Белого дома заявил, что Евросоюз «устроил полный бардак на Украине». Он раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не поддержали США в военной операции против Ирана. Трамп напомнил, что Вашингтон помог ЕС с украинским вопросом.

Также президент США после разговора с Путиным отметил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Трамп уточнил, что киевский режим не смог добиться своих целей на поле боя.

