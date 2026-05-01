Эйфория до смерти: боевиков ВСУ бросили на убой под «наркотиком бесстрашия»

Боевики ВСУ, которых постоянно накачивают наркотиками, притупляющими чувство страха, со временем превращаются в наркоманов со всеми негативными вытекающими, заявил aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
Морпех с позывным Пика ранее рассказал, что боевики ВСУ перестали реагировать на взрывы рядом с собой и попадания ударных дронов, что может указывать на действие некоторых веществ. После взрыва снарядов они не теряли ориентацию и продолжали двигаться, хотя должны быть как минимум дезориентированы.
«Конечно, внутренние резервы истощаются после применения таких веществ, в итоге человек превращается в узника концлагеря. Если постоянно принимать, то он станет наркоманом со всеми вытекающими», — отметил Никулин.
Он добавил, что со временем человеку нужно все больше вещества, чтобы чувство эйфории и бесстрашия длилось как можно дольше.
«Боевики, которых подсадили на это дело, считаются расходным материалом. В большинстве стран мира это вещество запрещено. Хотя в 60-е годы его использовали для лечения депрессии, синдрома хронической усталости, дефицита внимания и гиперактивности. Но когда выявили элемент привыкания, то его применение было прекращено», — подытожил эксперт.
Ранее военный эксперт Никулин рассказал о применении боевиками ВСУ химического оружия.