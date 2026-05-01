Корабли-камикадзе из НАТО взорвали у Одессы: главная новость СВО 1 мая

В ночь на четверг Одесская область превратилась в арену массированных комбинированных ударов. Жители региона насчитали около полусотни взрывов, а источником атаки стали барражирующие боеприпасы «Герань». Об атаке aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, основной удар пришелся на логистический хаб, питающий ВСУ западным вооружением.
«Удары наносились по портовой инфраструктуре. Там находятся важнейшие пункты получения Киевом западного оружия и боеприпасов. По ним и били. Портов много: от Измаила до районов под Николаевом, но в основном это Одесский, Ильичёвск, Черноморск», — заявил Дандыкин.
Помимо причалов, добавил эксперт, целями стали топливные терминалы.
Дандыкин также рассказал об атакованном судне близ Одессы, на котором вспыхнул сильный пожар. Эксперт отметил, что на борту, скорее всего, находились военные грузы из Европы.
«Вероятно, на этом судне перевозили снаряды. Бывшие страны соцлагеря — особенно Болгария — активно в этом плане действуют. Чехия, насколько я знаю, производит до миллиона крупнокалиберных снарядов и поставляет их киевскому режиму. Могли на корабле находиться и какие-либо ракеты», — пояснил он.
Параллельно с ударами по береговой инфраструктуре, российские силы наращивают противодействие безэкипажным катерам (БЭКам) ВСУ в черноморской акватории.
«Черноморцы недавно уничтожили сразу шесть безэкипажных катеров. Это серьёзный результат, но с наступлением весенне-летнего сезона интенсивность атак вырастет: противник накопил ресурсы», — отметил эксперт.
Для кардинального решения проблемы морского террора, по мнению Дандыкина, необходимо уничтожать инфраструктуру базирования и иностранных координаторов дронов, которая может располагаться в Очакове.