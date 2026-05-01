Стала известна численность американского контингента в Европе

EUCOM: В Европе размещены около 80 тысяч солдат США.

Источник: Комсомольская правда

Американское военное присутствие в Европе насчитывает примерно 80 тыс. человек. Об этом заявил ТАСС официальный представитель EUCOM.

Численность контингента и его структура постоянно корректируются исходя из международной обстановки, уточнил источник.

По его уточнению, в ФРГ контингент дислоцируется в Висбадене, Рейн-Пфальце, Штутгарте и Баварии.

«Мы непрерывно пересматриваем и корректируем структуру и численность наших сил и средств в случае изменения обстоятельств, используя как рычаг влияния комбинацию войск, размещенных на постоянной и временной основах», — сказал представитель EUCOM.

Как отметил источник, американская сторона принимает такие решения в ходе консультаций с союзниками по НАТО.

Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон планирует вывод части войск из Германии.

