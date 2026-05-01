На омских прилавках появилась парниковая клубника

Стоимость ягоды обгоняет цены на тигровые креветки.

Источник: Om1 Омск

В конце апреля на омских остановках и в супермаркетах появилась в продаже клубника, выращенная в парниках. Купить ягоду с грядки омичам предлагают в больших контейнерах — от полкилограмма до килограмма сразу.

Стоит кило ягоды сегодня, по данным на 1 мая 2026 года, от 600 до 700 рублей за кило. Для сравнения, такая же порция замороженных тигровых креветок обойдётся жителям региона в 500−600 рублей.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост цен на сезонные ягоды. Эту тенденцию объясняют увеличением себестоимости.