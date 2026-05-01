Резкий бросок, мгновенный захват: крепость у Славянска перешла к РФ

Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка в ДНР. Какие возможности это открывает перед ВС РФ — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения открыли дорогу на Славянск и Краматорск после освобождения населенного пункта Новоалександровка в ДНР, сообщил aif.ru военный эксперт Ян Гагин.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалександровки в Донецкой Народной Республике в четверг, 30 апреля. Тогда же стало известно о том, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Корчаковка в Сумской области.

Гагин отметил, что Новоалександровка является небольшим, но очень важным с точки зрения стратегических возможностей населенным пунктом.

«Новоалександровка — небольшой населенный пункт, но он имеет важное стратегическое значение, поскольку открывает возможности по работе в направлении Славянска и Краматорска. Важное значение населенный пункт имеет для нашей артиллерии и дроноводов. Кроме того, освобождение Новоалександровки нарушит дальнейшее снабжение группировки противника в Славянске. То есть взятие под наш контроль этого села приближает не только освобождение других важных населенных пунктов, но и победу России в целом», — пояснил военный эксперт.

Гагин добавил, что во время боевых действий в Новоалександровке ВСУ понесли серьезные потери личного состава и техники.

Ранее военкор Коц сообщил, что занявшие Новоалександровку войска РФ могут взять в клещи Доброполье.