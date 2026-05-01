Рельсы на паузе. Пермь ждёт масштабная реконструкция трамвайных путей

В центре Перми закрыли на реконструкцию важный и востребованный участок трамвайных путей: отрезок между эспланадой и театром оперы и балета. Многим жителям города придётся искать новые способы добираться до работы или учёбы. Какая есть альтернатива и почему к работам приступили именно сейчас, изданию рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
Пойдут в обход.
У многих пермяков от новости о закрытии путей в центре Перми по коже побежали мурашки. Неудивительно: этот вид транспорта прочно вошёл в жизнь горожан. Ежедневно им пользуются тысячи человек. Почему реконструкцию решили провести именно сейчас?
«Это плановые работы. У нас идёт большая модернизация трамвайной сети. С 2023 г. поэтапно реконструируются разные участки. Уже запущено движение по обновлённым путям на ул. Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и Мира. Сейчас работы идут в центре и на узле ул. Сибирской, Чернышевского и Белинского. В ближайшее время будут укладывать стрелочные переводы на площади Трудовой доблести. Задача — завершить работы в этой локации в течение второго квартала 2026 г., — рассказал Анатолий Путин. — Затем в планах реконструкция небольшого участка ул. Куйбышева (между ул. Белинского и Клары Цеткин). Эти работы тоже пройдут летом. Последний большой заключительный этап — это пути между ул. М. Горького и Северной дамбой, а также от ул. Борчанинова до Перми II (с кольцом на железнодорожном вокзале)».
Рельсы в центре Перми самые востребованные и, соответственно, самые изношенные. Поэтому мы в последнее время часто слышим о сошедших в этой части города с рельсов трамваях. На самых опасных участках скорость движения вагонов сейчас ограничена до 5 км/ч. С работами в центре решили подождать до весны не просто так. В это время школьники и студенты уходят на каникулы, а взрослые — в отпуск. Пассажиропоток снижается. Кроме того, когда тепло, гораздо приятнее преодолевать дистанции пешком. Власти обещают, что во время реконструкции уложат бесшовные рельсы. В результате исчезнут привычные нам «тада-тадам», то есть шум и качка.
«Это будет не просто замена рельсошпальной решётки. Запланировали целый комплекс работ. Во-первых, подрядчик полностью заменит земляное полотно, уложит виброматы. Будут использованы бетонные шпалы и новый тип крепления при укладке путей, что продлит срок их службы. Стыки будут сваривать. Как раз благодаря этому трамваи будут идти плавнее и тише. Обновится контактная сеть».
Пермяки часто говорят, что на ул. Петропавловской достаточно узкие посадочные площадки. Во время реконструкции они изменятся, — говорят в дептрансе. Где-то остановку перенесут за перекрёсток, чтобы была возможность выделить под неё больше места, где-то с этой целью изымут частичку проезжей части. Тогда там можно будет установить более вместительные павильоны.
Что взамен?
На время реконструкции трамваи №№ 4, 7, 12 пустят в объезд: по ул. М. Горького, Революции, Пушкина, Борчанинова. Возможность добраться до центральной части города из Мотовилихи и Индустриального района сохранится, пусть и не в прежнем формате.
«Можно будет доехать на трамвае до ул. М. Горького с одной стороны и ул. Борчанинова с другой, а дальше — пройтись пешком или пересесть на автобус №№ 10, 14, 67 или другой», — объясняет Анатолий Путин.
Сэкономить на пересадке 50% от стоимости позволяет транспортная карта, используемая в формате электронного кошелька. Снизить расходы можно, купив безлимитный проездной. Но пермяков волнует не только вопрос экономии. Справятся ли автобусы с высвободившимся пассажиропотоком? Планируется ли увеличить число рейсов на маршрутах, которые проходят через центр? По словам Анатолия Путина, пока нет. Дептранс обещает мониторить ситуацию и при необходимости изыскать резервы.
«Когда завершится реконструкция путей в центре Перми, начнутся работы на двух оставшихся участках: между ул. М. Горького и Северной дамбой и от ул. Борчанинова до Перми II. Движение трамваев там прекратится. Для этих участков уже будут запущены компенсационные автобусные маршруты», — сообщил Анатолий Путин.
По его словам, других глобальных изменений в маршрутной сети пока не ожидается. Но здесь всё зависит от планов дорожников, с которыми приходится синхронизироваться транспортникам. Изменения в движении произойдут разве что в связи с майскими праздниками и под- готовкой к ним.
Перекрывать будут традиционные локации в центре города. Автобусы поедут в объезд. Информация появится в аккаунтах департамента в соцсетях и транспортном приложении.
Оплата потом?
В скором времени изменения коснутся пассажиров не только в плане маршрутной сети, но и в отношении оплаты проезда. Сейчас рассчитаться за поездку можно с помощью специального приложения, банковской или транспортной карты. В качестве альтернативы последней сделают брелоки и стикеры, клеящиеся к телефону. В первую очередь это должны оценить те, кто часто забывает транспортную или банковскую карту дома. Брелок и стикер будут стоить 150 ₽ Ещё одно ноу-хау, которое могут ввести в Перми, — постоплата проезда.
«Пока сам механизм находится в проработке. Вероятно, такая возможность появится в новой версии приложения “Пермский транспорт”. Но это ни в коем случае не отменит необходимость оплачивать проезд во время самой поездки. И не защитит от штрафа. Нельзя будет сказать контролёру: “Я оплачу поездку вечером”. Это больше некая дополнительная функция, ориентированная на совесть пассажира», — объяснил Анатолий Путин.
Когда ждать новых автобусов.
По Перми сейчас курсируют новые красные автобусы. Однако на некоторых маршрутах используют технику, которой уже пять-семь лет. В дептрансе сообщили, что её заменят на рубеже 2027 г. и 2028 г. В мэрии сейчас просчитывают все возможности, смотрят, получится ли на перейти на каких-то маршрутах на более вместительные автобусы, увеличить парк «гармошек». Более конкретная информация должна появиться ближе к концу 2026 г. Касательно парка трамваев проект по обновлению уже реализован. В Пермь поставили 44 новых вагона «Львёнок». Пока других планов по закупке нет. Однако, говорит Анатолий Путин, через три года краевая столица будет праздновать столетие трамвайного движения, поэтому желание продолжить курс на обновление есть.
Маршрут до вокзала.
В Перми, в мкр. Верхние Муллы, планируется построить новое здание автовокзала. В будущем его могут связать трамвайным маршрутом с железнодорожным вокзалом Пермь II. Эту идею уже обсудили специалисты.
«Мы совместно с коллегами от Министерства транспорта Пермского края детально прорабатывали вопрос о том, как будет выстроена маршрутизация с нового автовокзала. И в планах есть связка с Пермью II, — рассказал Анатолий Путин. — Транспортное соединение можно обеспечить как трамваем, так и автобусом. Думаю, что ближе к открытию объекта мы с этим определимся. В любом случае связка двух въездных точек должна быть».
Новое здание хотят построить у трамвайной развязки на шоссе Космонавтов. С этой целью власти изымут 17 участков на ул. Заливной. Строение будет двухэтажным.