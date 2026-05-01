Рельсы на паузе. Пермь ждёт масштабная реконструкция трамвайных путей

По Перми сейчас курсируют новые красные автобусы. Однако на некоторых маршрутах используют технику, которой уже пять-семь лет. В дептрансе сообщили, что её заменят на рубеже 2027 г. и 2028 г. В мэрии сейчас просчитывают все возможности, смотрят, получится ли на перейти на каких-то маршрутах на более вместительные автобусы, увеличить парк «гармошек». Более конкретная информация должна появиться ближе к концу 2026 г. Касательно парка трамваев проект по обновлению уже реализован. В Пермь поставили 44 новых вагона «Львёнок». Пока других планов по закупке нет. Однако, говорит Анатолий Путин, через три года краевая столица будет праздновать столетие трамвайного движения, поэтому желание продолжить курс на обновление есть.