Страшный кашель, головная боль и потеря мамы: что убило актрису Миронову

29 апреля в небольшом уральском городе Лысьва остановилось сердце 55-летней Натальи Мироновой — заслуженной артистки России, ведущей актрисы Лысьвенского театра драмы и знакомой телезрителям по сериалу «Реальные пацаны». Её внезапный уход стал двойным ударом для труппы: ещё накануне она репетировала, смеялась и строила планы, а уже на следующий день сотрудники МЧС вскрывали дверь в её квартиру. Причиной смерти врачи назвали обширный инсульт.
Последняя репетиция — и страшная тишина.
Вечером 28 апреля ничто не предвещало беды. Наталья Александровна покинула театр около десяти, по пути зашла в магазин — коллеги видели её в обычном, приподнятом настроении.
«Ушла с репетиции, всё было хорошо. На следующий день все ждали её на утреннюю репетицию, но она не пришла», — рассказали aif.ru в Лысьвенском театре драмы.
Потом пришла страшная новость: Наталья Миронова умерла. Сотрудники МЧС, вскрывшие ее квартиру, обнаружили актрису в ванной уже без признаков жизни.
Сосед, слышавший ночные звуки позже рассказал: актриса очень сильно кашляла, потом всё стихло. Предполагается, что смерть наступила именно ночью.
Кашель, головная боль и совет «бросай курить».
Тревожные сигналы, как выяснилось позже, появлялись и раньше, но упорно игнорировались самой актрисой. Близкая подруга Мироновой Светлана Черная в разговоре с aif.ru призналась, что в последнее время Наталья страдала от сильного кашля. «Я ей всё говорила: “Бросай курить”, советовала проверить здоровье. А она отвечала: “Я всё время на работе, у меня много спектаклей, нет времени”», — поделилась Черная.
Вечером накануне смерти к кашлю прибавилась мучительная головная боль. По словам отца актрисы, дочь жаловалась на тяжесть и боль в голове, но, вероятно, опять не придала этому значения. Окончательный диагноз, поставленный позже, звучал безжалостно: обширный инсульт, мощное кровоизлияние в мозг.
Неоплаканное горе: мама ушла, не прошло и 40 дней.
Роковую роль могло сыграть и эмоциональное потрясение. Всего за несколько недель до трагедии, 12 апреля, умерла мама Натальи Мироновой. 13-го её похоронили — до рокового дня не прошло и сорока дней. Светлана Черная вспоминает: «Я предложила прийти, поддержать её. Наташа ответила: “Не переживай за меня, я вся в работе, мне даже некогда поскорбеть. У меня спектакль за спектаклем”».
Подруга убеждены: актриса так и не дала волю чувствам, замкнула боль в себе.
«Наверное, она не могла поплакать, всё держала в себе: и спектакли, и переживания за маму. У них была невероятно дружная семья, всегда все вместе. Может, потому сердце и не выдержало», — предположила Черная.
От Брянска до Лысьвы: 50 ролей и всенародное признание.
Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Окончила Свердловский государственный театральный институт, после чего её актёрская судьба провела по Брянску, Владимиру и Советску Калининградской области. Однако главным домом для неё навсегда остался родной Лысьвенский театр драмы, куда она вернулась и где стала ведущей актрисой, исполнив более 50 разноплановых ролей. В 2016 году Наталье Мироновой было присвоено звание заслуженной артистки России.
Широкому зрителю она запомнилась по киноработам: «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2», «Лифт уходит по расписанию» и другим. Но для коллег она была не просто артисткой — «душой театра», как написали в официальном некрологе.
«Наша самая тёплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем», — говорится в сообщении театра.
«Не верится, что Наташи больше нет»: прощание 3 мая.
Светлана Черная, общавшаяся с Мироновой за несколько дней до трагедии, до сих пор не может принять случившееся.
«Я очень люблю театр, ходила на все её постановки. Это невосполнимая утрата. Наташа была волшебным человеком, я таких ещё не видела», — сказала она.
Лет девять назад актриса потеряла мужа, умершего от рака, и всё это время поддерживала его маму в Калининграде — собиралась навестить её в ближайшее время.
Прощание с Натальей Мироновой пройдёт в Лысьвенском театре драмы 3 мая. С 10:00 до 11:30 состоится гражданская панихида, затем — прощание у гроба и возложение цветов. В 12:00 траурный кортеж отправится в храм Святой Троицы, где в 13:00 начнётся отпевание. Похоронят актрису на местном кладбище — в городе, которому она посвятила свою жизнь и талант.