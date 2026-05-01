DM: Карла III встретили на кладбище в США с перевёрнутым флагом Британии

«Флаг держат вверх ногами, поскольку красная диагональная полоса находилась над белой», — говорится в публикации.
В материале сказано, что Карл III и его супруга Камилла посетили Арлингтонское национальное кладбище. Их встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны США и Британии.
Государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США состоялся в апреле. По информации Daily Mail, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп нарушил негласный протокол на встрече с Карлом III. Он позволил себе дружеский жест, слегка похлопав короля по плечу. Этот момент попал в объективы камер и стал предметом обсуждения.
Визит Трампа в Британию состоялся в сентябре 2025 года. Это стало его второй государственной поездкой в указанную страну. В первый раз он посещал королевство в 2019 году.
По данным Reuters, власти округа Колумбия перепутали флаги Австралии и Британии перед визитом Карла III.