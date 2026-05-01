«Хотел иметь то, что было у меня»: Киркоров заявил о зависти Галкина*

Певец Филипп Киркоров к своему 59-летию дал большое интервью телеведущей Лере Кудрявцевой на канале НТВ. Он затронул разные темы, начиная от первых творческих шагов и заканчивая нынешней ситуацией в России. Заговорил он и про юмориста Максима Галкина*, причем весьма жестко.
Поп-король сказал, что артист не отбивал у него тогдашнюю жену, певицу Аллу Пугачеву. По его словам, у них еще до Галкина* наметился кризис в отношениях, дело шло к разводу. А тут как раз появился юморист, оказавшийся в нужном месте в нужное время.
Киркоров смог простить измену супруге, не сказал о ней ни одного плохого слова, а потом даже подружился с ее новым возлюбленным. По его словам, между ним и Пугачевой испортились отношения семь лет назад. С тех пор они не общаются, изредка поздравляя друг друга с праздниками. Певец точно не знает, виноват ли в этом Галкин*.
— Он все время хотел быть Филиппом Киркоровым, хотел иметь то, что имел я. Он практически это получил. Сейчас он даже преобразился, как Филипп Киркоров, — заявил артист.
Недавно Филипп Киркоров признался, что в свое время пытался избежать свадьбы с Аллой Пугачевой, однако бракосочетание все-таки состоялось в Петербурге.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.